L'ex Eintracht Gaudino: "Si sfidano due squadre che possono battere chiunque in Champions"

Maurizio Gaudino, ex calciatore dell'Eintracht Francoforte, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Eintracht sta giocando alla grande, un po' come il Napoli. Sono due squadre molto forti che possono battere ogni squadra in Champions League, è un peccato che si affrontino già. L'Eintracht gioca con compattezza, come il Napoli, ma a differenza del Napoli non riescono a fare lo stesso possesso. Lo spauracchio è Kolo Muani, ma attenzione anche a Gotze. La chiave può essere aspettare l'Eintracht e poi ripartire".