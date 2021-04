L'ex Figc Valentini: "Superlega? Sarà l'inizio di una grande trattativa"

Antonello Valentini, ex dg Figc, parla a Marte Sport Live: “L’idea della Superlega non mi piace, contraddice i valori dello sport e mortifica i campionati nazionali che diventerebbero soltanto una passerella di secondo piano. I ricchi di fatto si comprano il diritto di partecipare ad una competizione di alto livello. Sono convinto che questa Superlega non si farà, ma sarà l’apertura di una grande trattativa. La Superlega nasce dalla disperazione e dal fallimento economico e sportivo, come nel caso della Juventus, di alcune società".