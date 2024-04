L'ex Fontana difende Meret: "Si guarda solo agli errori, ha salvato il risultato due volte"

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, l'ex calciatore azzurro Alberto Fontana ha analizzato l'ultima gara con il Frosinone e non solo

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, l'ex calciatore azzurro Alberto Fontana ha analizzato l'ultima gara con il Frosinone e non solo: "Logico che guardando quello che ha fatto il Napoli l'anno scorso, è difficile spiegarsi quanto accaduto quest'anno. Persi gli equilibri e difficile tornare in corsa, il Frosinone ha meritato il pareggio. Il Napoli può fare anche sei vittorie su sei in questo finale di stagione, ma obiettivamente non è più la squadra del passato.

Meret? Si guarda all'errore, ma ha parato il rigore e salvato il risultato con il piede in precedenza, poi è logico che l'errore del portiere resta impresso. Io credo che Meret non c'entri nulla con i problemi del Napoli di quest'anno. Gli azzurri hanno perso le sicurezze, anche se io considero comunque sia una grande rosa. In questo momento il Napoli si crea da solo i problemi. L'errore è stato fatto in partenza, con Garcia che voleva cambiare una macchina quasi perfetta".