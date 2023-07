L’ex Inter Branca rammaricato: “Una squadra così forte doveva lottare fino in fondo col Napoli”

Marco Branca, dirigente dell'Inter nell'anno del Triplete, nel corso dell'intervista realizzata da TMW ha parlato dell’ultima stagione dei nerazzurri

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Branca, dirigente dell'Inter nell'anno del Triplete, nel corso dell'intervista realizzata da TMW ha parlato dell’ultima stagione dei nerazzurri: "Una bella stagione. Peccato abbiano mollato mentalmente in campionato, una squadra così meritava di essere competitiva e di lottare fino in fondo con il Napoli a pochi punti di distanza. Poi tutte le altre competizioni le ha giocate benissimo, due le ha vinte e in Champions è arrivata in finale. C'è da fargli i complimenti…”.