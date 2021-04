L'ex Inter Cauet: "Finalmente Osimhen sta facendo le giocate che faceva al Lille"

Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato di Victor Osimhen e non solo nel corso del suo intervento a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen sta facendo vedere cose interessanti, finalmente sta facendo le giocate che faceva al Lille. L'Inter sta giocando due anni di altissimo livello, il lavoro di Conte, nonostante le critiche, sta pagando. Questo potrebbe essere l'anno giusto per i nerazzurri".