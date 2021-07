L'ex Krol: "Napoli reduce da un handicap. C'è un giocatore molto forte, su Osimhen..."

Ruud Krol, 72 anni, quattro stagioni con la maglia del Napoli, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha avuto tanti infortuni ed è stato un campionato difficile per tutti. Per buona parte del torneo non ha avuto Osimhen, che è un ottimo giocatore. Prima l’infortunio alla spalla, poi il Covid, Insomma, non avere un attaccante titolare in campo per tanto tempo è stato un handicap. Ora il nigeriano darà il suo contributo in zona gol e sarà fondamentale.

Il Napoli ha Di Lorenzo che è forte in difesa e Insigne. Non credo se ne priverà e disputerà un campionato di ottimo livello che vedrà il ritorno di grandi allenatori come Mourinho e Allegri, che possono dare qualcosa in più ma le rose vanno rinforzate comunque".