L'ex Krol: “Nello scudetto ci credevo anche prima dell’aggancio, gran lavoro di Conte"

“Quanto credo nello scudetto del Napoli? Io ci credevo anche prima, da quando Conte ha cominciato a lavorare con gli azzurri, perché mi piace la sua filosofia di gioco. Sicuramente – ha detto l’ex campione del Napoli Rudy Krol a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - ci vuole anche fortuna per vincere lo scudetto. di certo il calendario del Napoli è meno difficile di quello dell'Inter, impegnata in tre competizioni e quindi giocherà più partite. Poi ci sono anche gli infortunati che pesano in questo rush finale. Il doppio impegno per i calciatori, in ogni caso, non è troppo stancante, io avrei voluto giocare ogni giorno a calcio. E anche se gli allenatori temono che ci sia un aspetto atletico da preservare, tutti i giocatori vorrebbero giocare sempre, nessuno risponderebbe l’inverso. In questo finale l’aspetto mentale conterà eccome, ma per il Napoli non sono così facili le partite contro le squadre di bassa classifica.

Certe volte è più difficile giocare con loro che contro quelle di alta classifica, anche perchè contro il Napoli tutti vogliono giocare al massimo. E’ capitato anche sabato a Monza, anche se gli azzurri non hanno disputato la loro migliore partita anche per l’assenza di Neres, che è un calciatore che da’ creatività alla manovra offensiva. Il Napoli ha la miglior difesa d’Europa e questo è merito dell’allenatore. Conte sta lavorando benissimo fin dall’inizio sulla fase difensiva, totalmente cambiata rispetto alla stagione passata dove il Napoli prendeva gol in modo molto facile".