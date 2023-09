L'ex milanista Giunti: "Non escludo il Napoli dallo Scudetto anche se ha perso Kim"

Tra gli uomini derby della storica stracittadina vinta per 6-0 dal Milan l'11 maggio 2001, Federico Giunti ci dice la sua sul derby della Madonnina numero 238

TuttoNapoli.net

Tra gli uomini derby della storica stracittadina vinta per 6-0 dal Milan l'11 maggio 2001, Federico Giunti ci dice la sua sul derby della Madonnina numero 238: "Molto probabilmente vedremo una partita molto più aperta rispetto a quanto visto nelle semifinali di Champions League. E certamente più ad armi pari perché per quel che si è visto l'ultima volta non fu una sfida troppo bilanciata. Sia Pioli che Inzaghi hanno usato gli stessi giocatori e non credo che cambieranno qualcosa proprio per il derby".

Impressiona come il Milan nonostante i tanti cambi sia partito così bene

"Il Milan ha trovato la quadra con questo assetto con Krunic in mezzo al campo a gestire compiti di impostazione, con Loftus-Cheek e Reijnders nel ruolo di incursori e tuttocampisti. La differenza la faranno comunque gli attaccanti, i derby sono solitamente risolti dagli attaccanti quindi spero che Leao sia tornato carico dagli impegni con il Portogallo e lo stesso valga per Giroud. Certamente non sarà un derby importante per la classifica ma lo sarà di sicuro per l'onore".

La classifica attuale è già indicativa sul fatto che saranno le due milanesi a contendersi il titolo?

"Non ho la sfera magica ma non mi sento di escludere il Napoli, anche se ha perso Kim. Non possiamo dimenticare le romane né la Juventus. E attenzione all'Atalanta, che avrà impegni meno probanti nel corso della stagione".

A differenza dell'anno scorso, i nuovi acquisti nel Milan si sono inseriti subito

"De Ketelaere era alla sua prima esperienza in un campionato importante e in un club importante. Ha fatto una fatica tremenda ma merita di emergere e lo sta facendo già vedere all'Atalanta. Questi acquisti non sono di primo pelo e lo stesso Reijnders aveva comunque un ruolo chiave in una squadra di vertice del campionato olandese. Per questo c'è stato un approccio più rapido e questo fa ben sperare. Sarà interessante vedere come saranno utilizzati gli altri nuovi come Chukwueze, Okafor e altri".

Uomo derby?

"Come detto la risolveranno gli attaccanti, anche se in passato ci sono stati gli outsider che sono emersi. Dico comunque Leao che può essere lo spaccaderby. Dall'altra parte il solito Lautaro Martinez verso il quale servirà un'attenzione particolare, va limitato in tutti i modi".