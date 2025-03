L'ex Napoli Tuanzebe esalta l'Atalanta: "Qualsiasi squadra di Premier ci soffrirebbe"

Il difensore Axel Tuanzebe (27 anni) oggi gioca in Premier League con l'Ipswich Town ma nel corso della sua carriera è passato anche in Serie A, per quanto i pochi mesi disputati a Napoli nella seconda parte della stagione 2021/2022 non abbiano contribuito a lasciare un gran ricordo di sé (ha giocato infatti una sola partita in Serie A).

Al podcast The Overlap, lo stesso Tuanzebe ha parlato anche del campionato italiano per come lo ha visto con i suoi occhi: "Molti giocatori mi hanno chiesto com'è l'Italia e il suo campionato, dico che dobbiamo riconoscere maggior rispetto ai tornei stranieri: siamo intrappolati in una bolla mentale per cui la Premier League è il più grande campionato del mondo. Beh, sicuramente a livello di soldi e infrastrutture è così, ma in termini di talento puro dei giocatori... Ci sono alcuni che non hai mai sentito nominare, e sono incredibili. Per giocare certe partite devi essere davvero al massimo della concentrazione. Guardate per esempio l'Atalanta! Non vuoi davvero andare a giocarci contro a Bergamo: contro di loro è sempre una giornata lunga. Qualsiasi squadra di Premier League ci soffrirebbe.

Non hai la libertà di esprimerti o soltanto goderti il gioco. C'è tanto lavoro tattico e devi averlo ben presente. Gli allenatori ti fanno delle vere e proprie risciacquate. Per me un po' troppo tattico come calcio, penso di preferire contesti in cui si è più liberi di poter agire con il pallone".