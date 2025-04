L’ex Nazionale inglese Robinson pazzo di Kvara: “È ingiocabile!”

Ex portiere del Tottenham e della Nazionale inglese, con la quale ha preso parte al Mondiale 2006 vinto dall'Italia, Paul Robinson ha commentato ai microfoni della BBC la partita persa dall'Aston Villa ieri sera al Parco dei Principi, contro un esaltante Paris Saint-Germain.

Robinson in particolare ha posto l'accento sulla prestazione sull'ex attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, che ha fornito una prestazione superlativa siglando una splendida rete quando il punteggio era fermo sull'1-1: "Kvaratskhelia era assolutamente ingiocabile ieri sera. A volte non riuscivano nemmeno ad avvicinarsi a lui".

Entrando maggiormente nel dettaglio della sua analisi, l'ex estremo difensore ha spiegato come nemmeno una mossa pensata da Emery abbia sortito l'effetto sperato per provare a contenere il georgiano, anzi: "Unai Emery ha effettuato il cambio a metà tempo: Matty Cash è uscito ed è entrato Axel Disasi, ma Disasi non è mai riuscito a entrare nel ritmo della partita. Non ha mai accelerato il ritmo e non sapeva se continuare a correre o cambiare direzione. Kvaratskhelia lo batteva ogni singola volta. È passato sul lato destro e poi ha dovuto vedersela con Bradley Barcola, che è entrato e gli ha fatto esattamente la stessa cosa. Hanno avuto davvero difficoltà in difesa sul lato destro dell'Aston Villa".