L'ex portiere Orsi: "Conte ormai ha scelto cosa fare con Meret"

Fernando Orsi, ex portiere, allenatore e commentatore tecnico, è intervenuto per parlare di Inter-Napoli e non solo al microfono di Radio Marte: “Se l’Inter vince col Napoli, agli azzurri resta l’obiettivo di arrivare secondi e concentrarsi per proseguire il cammino in Champions League. Il -7, senza più scontri diretti, contro un’Inter così, diventerebbe difficile recuperarla. Se la vince il Napoli, si riapre tutto. Lo stop col Verona non ci voleva. Il pareggio sarebbe un buon risultato, mantenendo la distanza invariata. La Champions non condiziona solo il Napoli ma anche l’Inter.

Il pareggio lascerebbe tutto aperto, con un calendario che è impegnativo anche per i nerazzurri. Mi aspetto la stessa formazione della Supercoppa, senza l’infortunio occorso a Neres la catena di destra è micidiale con Di Lorenzo e Politano. Con il brasiliano a disposizione, lo stop col Verona non ci sarebbe stato. Il duello sulla fascia destra del Napoli sarà molto interessante, entrambe le compagini hanno giocatori importanti soprattutto sugli esterni. Sarà una partita di alto livello.

Dualismo Meret-Milinkovic? Credo che il ritorno di Meret non alteri la scelta fatta da Conte, che un po’ mi aspettavo fin dal mercato estivo. Credo il portiere giocherà di qui alla fine qualche partita, ma non si può parlare di turnover ma di scelta tecnica: il portiere non si stanca”.