Calciomercato Napoli, Frattesi resta nei radar: spunta la richiesta dell’Inter

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Davide Frattesi potrebbe restare in Italia anche nella prossima stagione, senza necessariamente trasferirsi in Premier League.

Davide Frattesi potrebbe restare in Italia anche nella prossima stagione, senza necessariamente trasferirsi in Premier League. Il centrocampista dell’Inter, da tempo alla ricerca di maggiore spazio, sembra destinato a cambiare aria in estate. Su di lui - riporta l’Interista - ci sono club inglesi come Newcastle e Nottingham, ma il giocatore non disdegnerebbe affatto una soluzione in Serie A. In particolare, Napoli e soprattutto Roma rappresentano piste concrete, con i giallorossi che potrebbero provare ad affondare il colpo con un’offerta importante per riportarlo nella Capitale.

Valutazioni e strategie dell’Inter

L’Inter, dal canto suo, continua a valutare Frattesi non meno di 35 milioni di euro, cifra che i club inglesi potrebbero versare senza troppe difficoltà. Diverso il discorso per le società italiane, che potrebbero invece impostare una trattativa basata su contropartite o formule come il prestito con obbligo di riscatto a condizioni favorevoli. Al momento, però, la dirigenza nerazzurra non sembra interessata a inserire giocatori nello scambio: l’unico nome che potrebbe far vacillare questa posizione è quello di Svilar, ritenuto però incedibile dalla Roma. Il portiere giallorosso è infatti l’unico profilo che potrebbe far cambiare idea al club, anche in ottica alternativa a Vicario.