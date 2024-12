L’ex Regini sulla corsa scudetto: “L’Atalanta può tenere il passo di Napoli e Inter”

L’ex difensore, tra le altre del Napoli, Vasco Regini, ha parlato della corsa scudetto ai microfoni di SampNews24

L’ex difensore, tra le altre del Napoli, Vasco Regini, ha parlato della corsa scudetto ai microfoni di SampNews24: “In serie A penso che l'Atalanta abbia ormai ampiamente dimostrato di poter tenere il passo di Inter e Napoli. Per il quarto posto è una corsa aperta a più squadre. In zona retrocessione ci sono troppi club coinvolti ed è presto per azzardarne tre”.