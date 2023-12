L'ex Rullo: "A Napoli c'è poco equilibrio! La stagione scorsa è irripetibile..."

L’ex difensore del Napoli Erminio Rullo è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

L’ex difensore del Napoli Erminio Rullo è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Purtroppo c’è poco equilibrio nella piazza di Napoli dovuto ai risultati dell’anno scorso che sono stati straordinari, ma difficilmente ripetibili.

Adesso bisogna inanellare un filotto importante così si può invertire il trend. Il Cagliari non muore mai e lo ha dimostrato in queste ultime partite di campionato con le sue rimonte, ma il Napoli deve conquistare i tre punti per ripartire ed inseguire i suoi obiettivi”.