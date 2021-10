L'ex Torino Bonetti: "Napoli da scudetto, c'è un giocatore che è un fenomeno"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Bonetti, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Torino e Sampdoria: "Juric sa quello che vuole, la sua squadra aggredisce alta e mette in difficoltà la costruzione della manovra avversaria. Ivan incarna lo spirito del Toro, ma contro il Napoli sarà difficile. Gli azzurri possono vincere lo Scudetto: Spalletti è un grande allenatore, Osimhen un fenomeno. Ci devono solo credere, come facemmo noi con la Sampdoria del presidente Mantovani. Tra l’altro, i partenopei hanno raggiunto una discreta esperienza, perché alle spalle della Juventus del record di Scudetti c’erano sempre loro”.