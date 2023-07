L’idea di Marolda su Meluso: “Si occuperà di trovare giovani talenti nelle categorie inferiori”

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Meluso? L’ho sempre apprezzato molto. Il Napoli ha nel suo scouting il punto di forza ma gli serviva probabilmente uno sguardo su quello che succede dalla Serie A in giù. Credo che Meluso vada a coprire questo buco, ovvero trovare dei giovani talenti anche in Serie C da far crescere”.