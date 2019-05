L'ipotesi di Branchini: "Donadoni potrebbe allenare la Juve"

Giovanni Branchini, decano degli agenti italiani, è stato interpellato dal Corriere dello Sport sul valzer delle panchine che sta travolgendo la Serie A. Questo il suo pensiero sull'addio fra la Juventus e Massimiliano Allegri: "Ho sempre pensato che dopo questa straordinaria cavalcata di cinque anni fosse necessario un confronto per valutare un’identità di vedute, che però è venuta meno".

Per quanto riguarda la successione al tecnico livornese sulla panchina dei campioni d'Italia Branchini definisce Maurizio Sarri "bravissimo", mettendo però in evidenza i suoi dubbi sul fatto che il Chelsea possa farlo andare via dopo un solo anno. Sul fronte dei tecnici italiani, infine, Branchini "sponsorizza" tre nomi che, a suo dire, potrebbero allenare i bianconeri: "Uno di cui non si parla tanto è Donadoni. Potrebbe allenare la Juventus, certo, come possono farlo Marco Giampaolo o Simone Inzaghi".