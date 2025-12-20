Trevisani: "Un grande Bologna ma ha speso tanto. Napoli, occhio a una cosa"

vedi letture

Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, è intervenuto a Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero per parlare del Napoli e della Supercoppa italiana 2025: “Bologna-Inter partita pazza. L’Inter ha provato a raggiungere il Napoli, ma ha trovato di fronte un grande Bologna. Nel secondo tempo forse gli è mancato quell’Hojlund di ieri che invece ha il Napoli. Ai rigori è stata una gara a chi faceva peggio e hanno fatto peggio i nerazzurri.

Il Napoli dovrà fare meglio delle ultime uscite fatte col Bologna. Era comunque peggio prendere l’Inter, che è più forte e abituata a giocare le finali. Credo che il Bologna abbia speso tanto. Arrivano in finale le squadre che dovevano giocarla, ovvero chi ha vinto lo scudetto e chi la Coppa Italia la scorsa stagione. Il format? È una Supercoppa allargata, funziona così in diversi paesi. Diciamo che ieri abbiamo visto una partita a senso unico. Il Napoli ha avuto più cazzimma, qualità, più duelli vincenti del Milan. Oggi è stata molto più equilibrata. La squadra che ho visto meglio delle quattro è stata il Napoli”.