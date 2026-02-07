Hojlund a Dazn: "Devono allenarmi un po' sui rigori! Sono stato fortunato..."

Hojlund a Dazn: "Devono allenarmi un po' sui rigori! Sono stato fortunato..."
di Pierpaolo Matrone

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato al termine della gara vinta alla fine. Di seguito le sue parole ai microfoni di Dazn: "Devo un pò allenarmi sui rigori, è stata una grande responsabilità. Sono stato fortunato ma sono contento che sia entrata, devo ringraziare Vergara che sta facendo molto bene".

Non male come primo rigore, o no? "Devo allenarmi un pochino, ma mi piace prendermi la responsabilità".