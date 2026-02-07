Rigore di Meret, Marelli: "Vitinha trascina il piede, ma uscita fuori tempo. Massa non l'aveva dato"

vedi letture

Passano soltanto tre minuti, ma il Napoli deve subito inseguire a Genova: uscita di Meret, contatto con Vitinha e calcio di rigore siglato poi da Malinovskyi. Dagli studi di DAZN l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato, prima della scelta del direttore di gara: "Uscita fuori tempo di Meret, Vitinha tende ad allargare il piede verso Meret, il quale punta il piede del giocatore.

Poi Vitinha trascina il piede fin prima del contatto ed è per questo che viene richiamato al VAR. C'è comunque un errore di Massa che non doveva ammonire il portiere. Massa non aveva assegnato il rigore ma rinvio, è stato velocemente chiamato da Di Bello. Riguardando meglio l'uscita di Meret era fuori tempo".