Genoa, Colombo in conferenza: "Ripartiamo dalla prestazione! Sul rigore..."

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come potete ripartire dopo due sconfitte di questo genere?

"Ripartiamo dalla prestazione e da ciò che siamo. Con queste prestazioni non siamo secondi a nessuno, possiamo far punti con chiunque".

I calci di rigore subiti?

"Siamo in un'epoca in cui tutti i contatti sono rivisti e tutto può essere un potenziale fallo o rigore. Da difensore si può cercare di non intervenire, ma quello che c'era da dire sul rigore credo l'abbia già detto il mister".

Il gol che eguaglia il tuo record personale.

"lo personalmente sono contento, ma non posso esserlo dopo una partita persa di nuovo al novantesimo su un rigore subito. Però io continuo a lavorare. Lavoriamo e andiamo avanti, dobbiamo ancora fare tanti punti e mancano quattordici partite. Preferivo vincere senza il mio gol, chiaramente. Si va avanti, ancora più forti e convinti di quello che siamo".

Come si stanno integrando i nuovi?

"Molto bene, si sono inseriti tutti molto bene. Cerchiamo di renderli parte del gruppo, ma anche chi è andato via non ha mai abbassato l'intensità negli allenamenti e non hanno mai sbagliato atteggiamento: vanno ringraziati. L'importante è avere un gruppo sano e questo c'è".

A fine partita i tifosi vi hanno sostenuto: quanto conta in vista delle prossime partite?

"La Nord ci dà tantissimo, abbiamo ripreso la partita sul 2-2. C'è più spinta rispetto ad altri stadi. Dobbiamo essere consapevoli della situazione, c'è da fare punti. Mancano quattordici partite, le altre squadre li fanno e nessuno ci aspetta. C'è da farli. Sulle prestazioni possiamo darci dei meriti, ma nel calcio conta chi fa i punti e chi fa i gol".