La sincerità di Conte: “Arrabbiato? No, è la tensione! Per me la gara inizia 24h prima!”

vedi letture

Qual è il suo stato d'animo? E' un po' arrabbiato o sbaglio? Questa una delle domande poste ad Antonio Conte nella conferenza stampa di vigilia della gara contro la Fiorentina. Sincera la risposta del tecnico del Napoli. Niente rabbia, solo tensione a 24 ore dalla sfida: "Non so come dovrei arrivare qui, c'è sicuramente tensione a 24h dalla partita, vi porto lo stato d'animo che ho sempre avuto, se pensate di trovare uno che arriva e scherza io non sono questo.

Non penso di cambiare, forse venerdì c'è più tempo... ma non dovete pensare che io sia arrabbiato, è il mio modo di essere, io la partita inizio a viverla 24h prima. Porto concentrazione su me stesso, all'ambiente, provo anche tra voi, ma fate fatica (ride, ndr) perché pensate sia arrabbiato".