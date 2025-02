La Top 11 combinata di Napoli-Inter di Balzaretti: “Ne scelgo 5 tra gli azzurri!”

Federico Balzaretti, ex calciatore e attualmente dirigente sportivo, ha stilato la sua Top 11 combinata in vista di Napoli-Inter nel corso di un intervento ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “E’ una partita che vale tanto, non solo per la classifica. Ti può dare consapevolezza, la squadra che vince va in fiducia.

Per l’Inter un punto andrebbe anche bene, forse pure al Napoli e l’assenza di Anguissa peserà perché fa le due fasi bene e si butta bene dentro, mancherà la sua fisicità. La top 11 combinata? Meret; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Lobotka, McTominay, Dimarco; Raspadori, Lautaro”.