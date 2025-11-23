Lang a Crc: "Mi piace questo ruolo, ero un 10. Ora positivi: se martedì perdi sei una m*rda"

Noa Lang, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria contro l'Atalanta, in cui ha lasciato il segno timbrando il tabellino dei marcatori. Di seguito le sue dichiarazioni.

Congratulazioni per la vittoria e per il tuo gol: "Grazie mille, sono molto felice per i tre punti e per il gol".

Che emozioni hai provato per il tuo primo gol con il Napoli? "Ricordo che un paio di settimane fa ero molto triste perché mi era stato annullato il gol a Torino, ma vedi, tutto succede per un motivo: è stato anche meglio segnare il mio primo gol allo Stadio Maradona".

Quanto forte hai chiamato quel passaggio a Di Lorenzo? "Sapevo che lui avrebbe fatto un cross e quindi sapevo che mi sarei dovuto posizionare sul secondo palo per buttarla dentro. È la prima volta che segno di testa (ride, ndr), è stato bello".

È stata una vittoria importante dopo un periodo difficile: "La cosa più importante per adesso è avere energia positiva in squadra, perché siamo una rosa con molte qualità, ma nelle ultime partite non è venuta fuori questa qualità. Dobbiamo ritrovare sicurezza e, ripeto, abbiamo bisogno di energia positiva. Dobbiamo farlo anche martedì, perché se giochiamo male martedì tutti dimenticano la partita di oggi. Quindi la testa è già alla prossima".

Ti senti a tuo agio in questo nuovo sistema di gioco? Cosa cambia per le ali? "Cambia che giochiamo un po' più dentro il campo, abbiamo un po' più di libertà rispetto a quando si gioca proprio sull'esterno. Penso che questa posizione sia adatta per me, quando ero giovane giocavo sempre come numero 10 a centrocampo. Certo, non giocavo da un po' di tempo in questa posizione, ma penso che da oggi in poi possa solo andare meglio. E poi avete visto che oggi abbiamo creato molte occasioni con questo sistema di gioco ed è una buona cosa".

Il presidente De Laurentiis ha scritto che tutti devono essere uniti con l'allenatore, quanto sono importanti questi tre punti? "Sì, è quello che ho detto, abbiamo bisogno di energia positiva. Il calcio è davvero pazzo: un giorno vinci e sei il migliore, tre giorni dopo perdi e sei una m*rda. È così che funziona nel calcio. Perciò, possiamo goderci questa vittoria ma poi dobbiamo prendere questa energia di oggi e riportarla martedì per vincere. Dobbiamo rimanere positivi e continuare a lavorare sodo. Proprio perché abbiamo grandi qualità, alla fine della stagione dovremo poter guardare indietro e vedere di aver fatto una buona stagione".