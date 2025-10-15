Largo Maradona, avv. Pisani: “Lancio un appello al sindaco Manfredi: voglio incontrarlo!”

Ieri sono stati effettuati dei sequestri ai Quartieri Spagnoli, in zona Largo Maradona, dove si trova il celebre murales dedicato al Pibe de Oro, ormai divenuto una vera e propria attrazione turistica. L'avvocato Angelo Pisani, legale di Bostik, ha fatto chiarezza sulla vicenda a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “La legalità è l’obiettivo comune di tutti i noi e anche dei commercianti dei quartieri spagnoli. Ieri c’è stato l’ennesimo intervento delle forze dell’ordine sull’area privata di Largo Maradona; su quel suolo privato gli organizzatori del murale hanno chiesto in passato l’autorizzazione al Comune che è stata rilasciata come commercio ambulante.

Per fare commercio ambulante, è stato comprato un furgoncino con cui per anni si è andato avanti: più volte è stata richiesta un’autorizzazione mercatale per far fronte ai milioni di turisti che arrivano. Ieri la municipale ci ha detto che, per far continuare l’attività, il furgoncino avrebbe dovuto girare per il quartiere: immaginate che con tutta la gente è impossibile. Ieri è stata fatta una contravvenzione al furgoncino che non circolava, voglio ricordare che, se compri un gadget a Largo Maradona, ti viene emesso un regolare scontrino. Parliamo di un luogo turistico importantissimo per la città. Abbiamo lanciato un appello al sindaco per risolvere questa cosa e spero di incontrarlo: stamattina è stato molto triste vedere molte persone arrivare e non riuscire a vedere il murale”.