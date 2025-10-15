Largo Maradona, Diego jr: “La legalità deve vincere sempre! Papà diceva una cosa…”
Ieri sono stati effettuati dei sequestri ai Quartieri Spagnoli, in zona Largo Maradona, dove si trova il celebre murales dedicato al Pibe de Oro, ormai divenuto una vera e propria attrazione turistica.
Diego Maradona Junior, figlio di Diego Armando Maradona, nel corso di “Diego c’è” su Kiss Kiss Napoli si è espresso così sulla vicenda: “Papà diceva sempre: “Io non ho problemi: fino a quando si fanno le cose legali, le persone possono sfamare le famiglie con il mio nome. Io sono solo contento, ma a patto che ci sia la legalità. La legalità deve sempre vincere nella nostra città, non mi sento di dire nient’altro perché credo sia la spiegazione più logica a questa problematica che si sta presentando in questi giorni”.
