Viviano: “Cristiano Ronaldo sarebbe titolare in molte big di Serie A, ma non alla Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’ex portiere e noto tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano ha espresso la sua opinione sulla possibilità di un ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo, attualmente in forza all’Al-Nassr, club della Saudi Pro League. Viviano si è soffermato in particolare su quali squadre del campionato italiano potrebbero accogliere, realisticamente, il fuoriclasse portoghese: “Dove giocherebbe oggi Cristiano Ronaldo? A mio avviso, sarebbe titolare in diverse squadre di Serie A: penso alla Juventus, al Milan, alla Roma, all’Atalanta, alla Lazio e anche al Bologna. Ma non lo vedrei affatto in campo con la maglia dell’Inter o del Napoli, per motivi tecnici e di sistema di gioco”, ha spiegato.

Viviano ha poi ironizzato sull’ipotesi di vedere CR7 alla Fiorentina: “Alla Fiorentina di Stefano Pioli? Sinceramente no. Ma davvero lo immaginate a fare la guerra per prendere il posto di Kean? Cristiano Ronaldo non sarebbe titolare in questa squadra. Il punto è un altro: CR7 ritroverebbe anche un allenatore che già conosce, ma il vero ostacolo è che non prenderebbe mai in considerazione Firenze come destinazione. Non credo che la Fiorentina rientri nelle sue priorità”.