Lady Garcia: “Peccato per com’è andata a Napoli, ma sappiamo che la gente ci vuole bene”

Francesca Brienza, giornalista e compagna di Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli e attuale commissario tecnico del Belgio, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Con Antonio Conte siamo tranquilli con le previsioni e possiamo dire ad occhi chiusi può essere tra le candidate allo scudetto, a differenza della Roma che è una sorpresa lì in alto ma non significa che non possa continuare a sorprendere con Gasperini. Volevamo vedere Gasperini in un contesto diverso perché Bergamo non è Roma, ma l’approccio è stato assolutamente positivo. Per la lotta al titolo c’è anche l’Inter e altre squadre, ma quello che si nota è che negli ultimi anni c’è un terremoto nei primi posti e si può vivere il campionato fino alla fine.

Sono molto legata al calcio femminile, se ne parla sempre di più e sono contenta. La classifica oggi sorride a Napoli, Lazio e Roma. Le giallorosse sono un pò cambiate nell’organico e rispetto alle ragazze del Napoli hanno la Champions League e questo può essere un punto a favore per le azzurre.

Nazionale Italiana? Non possiamo permetterci di non andare a questo Mondiale: stimo molto Gattuso e il team che lui ha, che è una grande forza e fa la differenza. Non possiamo immaginarci un’Italia che possa regalarci subito grande partite, ma sono molto contenta della crescita che i ragazzi hanno avuto negli ultimi mesi.

Belgio? Le cose stanno andando bene, sono molto felice per Rudi (Garcia, ndr). La parentesi di Napoli è stato un peccato, ma sappiamo che la gente di Napoli ci vuole bene”.