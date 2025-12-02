Radio TN Liguori: "Napoli? Con la Roma sembrava una squadra di Allegri, difesa e contropiede"

vedi letture

Paolo Liguori, giornalista, ha parlato a Radiotuttonapoli della gara vinta domenica dagli azzurri contro la Roma all'Olimpico: "Il valore delle due squadre non si è visto domenica, né il Napoli né la Roma valgono quello che si è visto domenica. Entrambe valgono di più. La Roma era stanca ed era evidente, le mosse di Gasperini si dimezzano se non sei brillante.

Il Napoli ha giocato la sua partita, ma se gioca al completo ha un altro valore. A me è sembrato stranamente un Napoli modello Allegri, grande difesa e poi ripartenza. Ha segnato e si è difeso. Un bellissimo calcio, ma difensivo, non di Conte, non del Napoli. Con quei giocatori ti sei dato questo profilo, sei ripartito, ne hai fatte due, hai fatto un gol e poi Svilar bravo e basta. Nel secondo tempo la squadra è stata perfetta in difesa, ma questo non è Conte. Chi l'ha vista in modo diverso sbaglia. Non ha dominato. Anzi, sì, ma ha dominato in difesa".