Liverpool, Alisson: "Il Napoli ha le qualità per andare avanti in Champions. Che lavoro di Spalletti"

Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha parlato delle squadre italiane ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dei Reds agli ottavi di Champions League: "Il Napoli sta facendo benissimo anche in Serie A, sono una squadra difficilissima da affrontare e lo sappiamo perché ci abbiamo giocato contro. Hanno giocatori che fanno la differenza e Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Credo che il Napoli abbia le qualità sufficienti per andare avanti in Champions.