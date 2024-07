Llorente: "Con Conte a fine allenamento ti viene da vomitare"

Ha evidenziato Llorente sull'esperienza intrapresa dal tecnico salentino sulla panchina partenopea.

"Antonio è un uomo del sud ed entrerà subito in sintonia col calore dei napoletani". Questo il pensiero di un ex azzurro come Fernando Llorente, che ai microfoni del Corriere dello Sport parla del nuovo tecnico e dei suoi metodi di allenamento: "A fine allenamento ti fa vomitare ma ti dà quella forza che non sapevi di avere. Voleranno, credetemi".

Sulla squadra candidata alla vittoria dello scudetto, l'attaccante basco dice: "La Juventus, deve ricominciare a stare lassù. O il Napoli che ha solo il campionato, ma metto tra le mie favorite proprio Inter e Napoli. Queste quattro possono fare il vuoto".