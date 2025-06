Stramaccioni non ha dubbi: “Il Napoli ha colmato il gap con l’Inter per due motivi”

Andrea Stramaccioni è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte e ha parlato del gap tra tra Napoli e Inter. Di seguito sue parole: "Posso dire senza dubbio che fin qui il Napoli ha colmato il gap con l'Inter perché è rimasto Conte che è uno dei migliori allenatori al mondo e sono arrivati giocatori importanti. Inoltre il bilancio è positivo e gli acquisti sono fatti con soldi realmente presenti nelle casse del Napoli, che è una società solida".

