De Paola: “Mercato insolito, il Napoli è la lepre. ADL vuole essere competitivo in Champions”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola: “E’ un mercato insolito, perché la lepre è il Napoli. Non solo lepre per obiettivi e condizioni di risultati, lo scudetto la pone come prima candidata per il prossimo tricolore, ma anche per quello che sta facendo sul mercato. Mi sembra che le altre ricorrano occasioni e obiettivi anche di seconda scelta, Dzeko che torna, Modric come fantasia, Khaka che è un ottimo giocatore ma ha già disputato una buona carriera.

Il Napoli, invece, a parte l’ultimo Lang, sembra che l’affare sia concluso, ci sono Ndoye e tantissime altre soluzioni per l’allargamento di mercato, con quella cambiale Osimhen che potrebbe essere il corrispettivo per tutti questi acquisti. Dove vuole arrivare questo Napoli? Io non lo so, ma sinceramente ho la sensazione che la prospettiva di essere competitivi per la Champions sia accattivante per De Laurentiis soprattutto, vediamo se Conte riuscirà a sostenerlo anche sul campo".