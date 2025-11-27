Lo juventino Oppini: “Conte? Prima o poi lascerà il Napoli, il suo cuore è sempre a Torino”

Il giornalista e opinionista di dichiarata fede juventina, Francesco Oppini, è intervenuto nel corso del podcast Calcio Selvaggio: “Qualcuno vuole riportare Antonio e Antonio vuole tornare a Torino. Quindi il concetto è: se Spalletti fa miracoli, si tiene Spalletti, altrimenti…Conte è tornato di recente a Torino perchè De Laurentiis lo ha mandato lì a prendere aria, a ragionare.

Secondo me Antonio è stato mandato lì perchè in un certo senso aveva deciso di interrompere il rapporto con il Napoli ma la cosa non è stata accettata. Qualcuno proverà a riportare a fine stagione Antonio a Torino e prima o poi lui tenterà di lasciare Napoli. Il suo cuore è sempre a Torino”.