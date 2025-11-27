Roma, El Aynaoui: “Incredibile segnare all’Olimpico, ora pensiamo al Napoli”

La Roma ha superato 2-1 il Midtjylland nella quinta giornata di Europa League, ritrovando la vittoria dopo due sconfitte consecutive. Tra i protagonisti del match Neil El Aynaoui, autore del suo primo gol con la maglia giallorossa. Il centrocampista marocchino, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prestazione e le sensazioni provate dopo la rete segnata davanti al pubblico dell’Olimpico.

Com’è arrivato questo successo contro una squadra molto aggressiva?

"Sì, è vero, abbiamo avuto qualche difficoltà e alcuni momenti meno positivi. Fortunatamente siamo riusciti a segnare abbastanza presto nella partita e questo ci ha dato un po’ di tranquillità. Poi abbiamo avuto un piccolo calo, che dovremo correggere in futuro. È stata comunque una vittoria importante contro una squadra forte, che gioca con intensità e fa un pressing molto alto."

È arrivato anche il tuo primo gol con la Roma. Che emozione hai provato?

"Sì, è stato come un sogno. Aspettavo questo momento, e farlo qui, in casa, davanti ai nostri tifosi, è stato incredibile. Ancora più bello di quanto immaginassi. È stata una grande emozione personale, ma la cosa più importante sono sempre i tre punti."

Dopo questo successo, vi attende la sfida con il Napoli. Come ci arriva la Roma?

"Ci prepareremo al meglio. Ci siamo preparati bene anche per la gara di Europa League e adesso avremo qualche giorno per concentrarci sul Napoli. Domenica daremo il massimo, come sempre, e faremo assolutamente del nostro meglio. Vogliamo dare continuità ai risultati e continuare a crescere come squadra."