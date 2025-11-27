Roma, Gasperini: “Non sono soddisfatto! Napoli fortissimo, dovremo far meglio. Su Koné…”

La Roma batte il Midtjylland grazie ai gol di El Aynaoui ed El Shaarawy e torna a vincere allo Stadio Olimpico. Al termine del match, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa.

Perché non è soddisfatto della gara? Koné?

"Koné, aspettiamo: ha preso una brutta contusione. Non sembra grave. Abbiamo perso un'occasione per fare una gara migliore: abbiamo concesso tanto. Per domenica serve recuperare energia e fare un altro tipo di partita".

Ma El Shaarawy falso nove non le piace?

"Sì, nella Primavera del Genoa l'ha fatta: ci può giocare, non ci avevo pensato. Chi lo sà, vediamo".

Un giudizio su Ghilardi e Wesley?

"Troppi errori per Wesley, peccato perché è un gran motore: tanti errori però non lo mettono in risalto. Sulle fasce abbiamo avuto avversari bravi. L'aspetto tecnico è mancato, non abbiamo sviluppato al meglio le azioni. C'era una crescita, ora è un po' frenata: per domenica dobbiamo far bene. Ghilardi bene, ha fatto una grande gara, forse ha perso qualche palla di troppo. Potevamo fare meglio sotto tanti aspetti".

Si pensava forse già troppo al Napoli?

"La gara col Napoli è molto attesa: è giusto così. Però, per prepararsi bene si deve giocare bene, così da avere consapevolezza. Abbiamo sbloccato il match presto, poi ci siamo rilassati: anche oggi abbiamo preso un gol nel finale. Le partite vanno giocate fino alla fine, senza non vedere l'ora di andare sotto la doccia".

Cosa la preoccupa in vista del Napoli?

"Le squadre si conoscono. La forza del Napoli è la squadra, ha una rosa importante, è campione d'Italia. Sappiamo che dovremo fare una gara al meglio delle nostre possibilità: incontriamo una delle squadre più forti d'Italia. A differenza di Inter e Milan, dobbiamo fare meglio in termini di risultati. Ci misuriamo contro una squadra molto forte: vediamo a che punto siamo".