Bargiggia: "Nel 2016 ADL esplose contro di me per la notizia di Higuain alla Juve”

Intervenuto al podcast "Centrocampo", il giornalista Paolo Bargiggia ha rivelato un aneddoto risalente al 2016, con protagonista il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che si arrabbiò molto per l'uscita, in anticipo, della notizia del passaggio di Gonzalo Higuain dai partenopei alla Juventus: "Nel marzo del 2016 De Laurentiis esplose contro di me facendo un comunicato molto duro perché avevo dato per primo la notizia che Higuain se ne sarebbe andato.

Lui esplose perché voleva passare per la vittima, ricattato da Higuain, ma la clausola da 90 milioni l'aveva inserita lui nel contratto. La certezza è che l'argentino non sarebbe rimasto al Napoli. La fonte era un'agente, Alessandro Moggi, e lo chiamai per chiedere un'altra cosa. Gli avevo chiesto di Lapadula ma, siccome collaborava con il fratello di Higuain, mi diede questa notizia esclusiva. De Laurentiis fece quel comunicato durissimo dove scrisse che i tesserati del Napoli non avrebbero più parlato con Mediaset. Ho fatto semplicemente il mio lavoro, fui difeso anche dal sindacato ma la bravura è stata quella di portare una notizia vera ed esclusiva che ha dato fastidio".