Careca: “Hojlund in difficoltà, forse in questo momento Lucca può essere più utile”

In una intervista concessa a Sky Insider, l'ex bomber azzurro Antonio Careca ha parlato così di Rasmus Hojlund e di quanto sta facendo in azzurro: “Di fatto, è appena arrivato e bisogna avere pazienza. Non lo conosco di persona, ma si vede che ha voglia di dare il massimo. Forse troppa: non riesce sempre a esprimersi. Ha un bel sinistro, ma sia in campionato che in Champions l’ho visto un po’ troppo in difficoltà. Faticava a stoppare la palla, mostrava un nervosismo che è anche normale per la sua età. Ha molte qualità, bisogna aspettare ancora un po’. Conte però ha anche altre opzioni: Lucca in questo momento mi pare abbia più tranquillità. Non voglio permettermi di dare consigli all’allenatore, se no mi mena (ride, ndr)! Ma forse in questo momento l’ex Udinese può aiutare di più la squadra”.

Aspettando Lukaku… Ma li vedresti bene insieme, Romelu e Hojlund?

“Sai, in Brasile abbiamo spesso fatto giocare tanti attaccanti insieme. Conte comunque ha davvero molto potenziale in avanti. Penso a Neres”

Ecco, Neres. Ti piace?

“Molto. Io ho iniziato al Guaranì, poi sono andato al San Paolo. Lui ha avuto la fortuna di cominciare subito lì. Ha un bel sinistro, una velocità incredibile. Deve essere più continuo e incisivo, proprio come è stato con Atalanta e Qarabag. Non so se riuscirà sempre ad avere quei ritmi, ma glielo auguro: Napoli ha bisogno di lui. Ha un bel tiro, una buona tecnica, ha pure tentato una super rovesciata che mi ha ricordato i gesti tecnici di Maradona o Pelé. Spero possa crescere ancora, per arrivare a vincere il quinto scudetto…”.