Cassano esagera: “Maradona e Pelé insieme non arrivano a Messi!”

Il dibattito continua a tenere banco a distanza di anni. La carriera di Lionel Messi sta volgendo al termine e molti si domandano ancora chi sia il più forte tra lui e Diego Armando Maradona.

Antonio Cassano ha le idee chiare. Nel corso di Viva El Futbol, l’ex fantasista ha dichiarato: “Per me Maradona e Pelé insieme non arrivano a Messi! Pelé non l’ho mai visto, ho visto solo qualche gol che ha fatto. Maradona è più recente. Io sono innamorato di Messi, uno dei miei figli si chiama come lui. Messi è come il sole, inavvicinabile: lui ha fatto per 20 anni e ad una velocità supersonica quello che ha fatto Maradona in 4 anni”.