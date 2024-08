Lo Monaco: “Allucinante la situazione Osimhen! E se il Napoli non riuscisse a venderlo?”

vedi letture

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha delle lacune di uomini, non ha una rosa in linea con quelle che sono le aspettative del tecnico. Il mercato è bloccato, la decisione su Osimhen è stata deleteria. Non si può accettare che un giocatore che prende 10 mln l’anno, in attesa di essere trasferito, decida di non essere a disposizione.

Ma dove siamo? Sono cose deleterie per l’azienda. Io ti voglio vendere, tu vuoi andar via, ma fin quando stai qua fai il calciatore. Anche Amrabat sta andando via dalla Fiorentina, ma ha giocato. I giocatori vanno via quando sono venduti altrimenti devono fornire le loro prestazioni per la squadra con cui sono sotto contratto. E’ assurdo! E se Osimhen non si vendesse? Verrebbe utilizzato mi auguro, ma non lo so, è un qualcosa di allucinante. E’ stata una gestione non all’altezza della situazione”.