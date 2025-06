Lo Monaco: "Ma il Napoli che deve fare con Ndoye? Serve un esterno di altissimo livello"

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Bonny e Ndoye buoni giocatori, ma non mi sembrano giocatori da Champions. Che cosa deve fare il Napoli con Ndoye? Non lo so. Il Napoli deve prendere un esterno di altissimo livello. Il Napoli poi non ha visto Neres al 100%. Penso che Conte abbia le idee chiare: non vuole le mezze misure. Questa rosa va migliorata con due-tre innesti di spessore, visto che dovrà sia difendere lo scudetto che fare la Champions.

De Bruyne è sicuramente di altissimo spessore, ne mancano un altro paio. De Bruyne è di livello mondiale, lo metto nella categoria di Iniesta. Dove lo metti fa sempre musica. Poi, di fatto, la carriera dei calciatori si è allungata di molto. Mi aspetto un centravanti forte, che possa essere un alter ego di Lukaku. La macchina, quando superi i 33 anni, si può fermare all’improvviso e, dunque, il Napoli deve prendere un altro attaccante sicuro. Modric al Milan? Modric può fare ancora bene”.