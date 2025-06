Improta: “Ndoye? Interessante, ma impazzisco per un altro esterno”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “De Bruyne? Speriamo arrivi in una condizione ottimale e che non subisca infortuni. L’età può portare che i tempi di guarigione siano più lunghi. Lui può giocare in tanti ruoli, addirittura abbassandosi al posto di Lobotka fino ad arrivare a ridosso di Lukaku come McTominay.

Ndoye? È un bel calciatore, ha assaporato anche la Champions con il Bologna. Indubbiamente potrebbe essere un profilo interessante per il Napoli, anche se a me fa impazzire Lookman. Anche in virtù della posizione che occupa in campo, perché preferisco Neres da destra”.