Stramaccioni sicuro: "La notizia più bella è la permanenza di Conte"

L'opinionista Dazn Andrea Stramaccioni ha parlato a Radio Marte: “La conferma di Conte a Napoli una bella storia per gli appassionati di calcio. Il Napoli ha compiuto un'impresa straordinaria vincendo un campionato in ballo punto a punto fino all'ultima giornata ma la notizia più bella è la permanenza di Conte che dà continuità tecnica alla squadra. Avevo percepito un clima di pacata rassegnazione all'idea di perdere Conte, invece De Laurentiis l'ha convinto con promesse e investimenti ma soprattutto con un progetto importante che vede Napoli stabilmente tra le grandi del mondo.

Devo fare un complimento sincero al patron del Napoli, anche perché in occasione dell'addio di Spalletti la sua comunicazione non era stata perfetta mentre tutte le sue dichiarazioni dopo Napoli-Cagliari lo sono state. Spero che il vivaio napoletano continui a fornire con costanza giocatori importanti alla Serie A, come la Campania ha sempre fatto, sperando che possano trovare spazio nel Napoli. Il club azzurro ha vinto uno scudetto in una serie A che per me è stata molto competitiva, con le piccole che si sono attrezzate ed hanno messo in difficoltà le big.

Del resto si è visto che su qualsiasi campo si potevano perdere punti e questo ha abbassato la quota scudetto. Inoltre, fino alla penultima giornata, era aperta la lotta su tre fronti: scudetto, zona Europa, retrocessione. Per quanto riguarda il mercato del Napoli, secondo me ci sono due punti da valutare: innanzitutto, con che modulo giocherà il Napoli di Conte? Antonio è stato costretto dalle emergenze a cambiare più volte modulo ma adesso occorre capire se partirà dal 4-3-3 o dal 3-5-2 per fissare anche le esigenze sul mercato. Probabilmente ripartirà dalla difesa a quattro. In seconda analisi, il Napoli deve essere rinforzato sia quantitativamente che qualitativamente, non dimentichiamo che in alcuni ruoli non c'è il sostituto del titolare. Ma penso che questo lo sanno benissimo Conte, lo staff e i dirigenti".