Sindaco Castel di Sangro annuncia: “Ci saranno tre amichevoli internazionali”

Il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il numero di amichevoli per il Napoli dovrebbe essere definito a tre partite. Sono quattordici giorni quindi bisogna incastrare bene le date visto il lavoro che la squadra dovrà comunque fare in Abruzzo. Credo che sicuramente l’ultima sarà definita, visto che poi ci sarà il “rompete le righe”. Possiamo dare per certo che le amichevoli saranno tutte internazionali.

Ci stiamo occupando degli alberghi e del pernottamento delle squadre, perché incastrare per una notte una squadra in un albergo cedendoglielo interamente non è semplice. Probabilmente saranno strutture non del nostro territorio visto che siamo già sold-out. Faremo questo sforzo soprattutto nella prossima settimana per avere l’ok delle strutture e delle squadre. Con De Laurentiis ho un buon rapporto e gioco un po’ a sorpresa, e lui gradisce in quelle occasioni parlare di altro e non di calcio”.