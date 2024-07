Lo Monaco: “Osimhen-Lukaku? Nel calcio c’è un vecchio detto…”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte per commentare il mercato del Napoli: “Numericamente in difesa il Napoli per ora sarebbe anche a posto, ci sarebbero sei, sette giocatori per tre ruoli, ma credo che alla fine gli azzurri prenderanno un altro difensore, molto dipende anche da chi cederanno, è un po' il gioco delle parti. Il prossimo colpo verrà fatto tra un po' di tempo. Olivera braccetto sinistro? È sempre un terzino, il braccetto per me deve farlo un difensore di "professione". Olivera viene adattato, sicuramente può farlo ma per me il Napoli andrà anche su un altro difensore.

Brescianini per il centrocampo? Non è uno che offende moltissimo, può fare il mediano sinistro, ma penso che il rafforzamento del Napoli sia nella mente di Conte: se ora ci si è fermati, è solo per un momento fisiologico, non è semplice cedere, ci sono tanti contratti onerosi che pesano non poco nel bilancio. Bisogna sfoltire la rosa, il rallentamento del potenziamento dell'organico è solo dovuto al problema dello sfoltimento di una rosa in cui ci sono giocatori che lo scorso anno hanno giocato veramente poco. Il Napoli mette in preventivo anche una minusvalenza e penso a Lindstrom.

La situazione Osimhen-Lukaku? C'è un vecchio detto nel calcio, "Compra, vendi e pentiti": Compra a buon prezzo, vendi quando è il momento e pentiti se non l'hai fatto. Ora è difficile accontentare Osimhen che costa 20 milioni lordi, chi lo prende deve avere grandi disponibilità economica, ha una clausola da 130 milioni e nessuno vuole spenderla dopo un'annata così così. Lo scorso anno, invece, alla stessa cifra poteva essere tranquillamente venduto.

Lobotka ed Anguissa sono fatti per giocare insieme, costituiscono un duo formidabile, ma in generale immagino un Napoli compatto e duro da battere, la rosa va vista in base alla funzionalità, lo scorso anno è stato negativo ma non si può buttare tutto. Il Napoli ha tanta gente in grado di fare gol, sono molto fiducioso in Conte, metterà in piedi una squadra competitiva, e anzi, dico una cosa: il Napoli lotterà per lo scudetto”.