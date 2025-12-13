Lo Monaco sicuro: "Scudetto? Il Napoli è la squadra più accreditata"

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.Com, ha parlato dei temi principali della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Scudetto: su chi punta?

"La lotta è davvero bella. Il Milan è sempre li, il Napoli oggi come oggi è la squadra più accreditata. Ma i rossoneri ci sono. Roma e Inter daranno fastidio. Vedo leggermente favorito il Napoli".

Che succede alla Fiorentina?

"I risultati non vengono, le chiacchiere sono tante. Perdi una, poi un'altra. E non ne esci più. Questi calciatori hanno dimostrato di non avere forza morale. Guardate quante partite vengono recuperati e addirittura superati".

La vittoria di giovedì può essere la svolta?

"Si spera che possa servire. È un inizio per ritrovare la giusta compattezza. Non sarà una partita a cambiare le sorti".

La Fiorentina rischia davvero di retrocedere?

"Oggi come oggi la situazione non è semplice. L'unica squadra che dopo un certo numero non aveva una vittoria ed è riuscita a salvarci è il Cagliari di Nicola. La Fiorentina deve darsi una mossa. E ripeto, la mossa devono darsela i calciatori".