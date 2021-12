Lo scrittore Scurati: "Napoli è madre, Milano moglie ideale. Maradona? Mito come Ercole"

Antonio Scurati, scrittore e accademico, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Napoli per me è madre. E anche amore di giovinezza. Avrei voluto frequentare lì l’università. Con un amico avevo fatto la fila davanti agli uffici di via Mezzocannone per iscrivermi. Ma i miei dissero no e andai a Milano. Scelta giusta perché Milano è la moglie ideale. A Napoli resto legato perché lì si conobbero i miei: papà dirigente della Rinascente, di Cusano Milanino, mamma napoletana di Porta San Gennaro, commessa della stessa catena di negozi"

Sul mito Maradona: "Diego ha regalato grande gioia, un uomo diventato mito come Ercole o Achille. Sovrumano e subumano. Però una città che si nutre di miti è destinata al peggio. Del resto il messaggio mitologico lascia incantato l’uomo per annientarlo. Mi fa rabbia vedere Napoli così, con tutte le sue contraddizioni. Ma è rabbia d’amore".