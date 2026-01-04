Lobotka: "Vittoria da squadra, che coppia con McT! Conte, entusiasmo e passione"
Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Lazio: "Vinciamo perché giochiamo da squadra, attacchiamo e difendiamo di gruppo. Questo è il nostro segreto.
Come mi trovo con McTominay? Qual è il segreto? Ah, rispondere è difficile. Anche in questo ruolo lui si dimostra grande giocatore. Abbiamo caratteristiche simili e differenti, anche nel corto giochiamo bene.
Conte ha ritrovato entusiasmo? E' bello che ci dia tanta energia. In allenamento ci dice esattamente come sarà la partita. La sua passione è evidente sempre".
