Longhi: "Spero che Insigne ripeta una partita super quando c'era Ancelotti"

A Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Bruno Longhi, giornalista e telecronista sportivo che per la gara contro il Barcellona di domani punta su Insigne: “Spero che Insigne giochi come fece contro il Liverpool con Ancelotti in panchina. Il ragazzo ha sia i mezzi che le qualità per fare la differenza, non basta bivaccare, deve incidere anche nelle giocate. Ovviamente vale per tutta la squadra".