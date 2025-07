Lookman-Inter, Criscitiello: “L’Atalanta non ha gradito e da 50mln può alzare a 55!”

A Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato dell'affare Lookman-Inter e della posizione dell'Atalanta: "Spieghiamo da dove arrivano le parole di Percassi. Lookman aveva una promessa verbale col club, ma questo non significa che puoi andare via a luglio o agosto o andare via a 40 o a 50. Gli errori sono dell'Inter, di Ausilio e dei procuratori che hanno proposto il ragazzo a diversi club a 30 milioni, una follia.

L'Inter ha fatto un accordo triennale col giocatore a cifre neanche esorbitanti che l'Atalanta potrebbe ancora pareggiare. Ma il problema principale è che Marotta e Ausilio hanno contattato prima l'agente del giocatore. L'Atalanta non ha gradito. Percassi ha ricevuto un'offerta da 42 più 3 di bonus, una roba folle che Percassi neanche legge. Lookman vale 50 milioni ma ora potrebbe alzare la richiesta a 53-54 milioni di euro. Anche per Koopmeiners è successo lo stesso e poi è stato venduto a 60".